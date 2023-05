"Neuropsichiatria infantile, potenziare organico e struttura"

"Nominare quanto prima il nuovo direttore del Servizio di Neuropsichiatria infantile della Asl 1. Potenziare l’organico in servizio presso la struttura del Grocco. Individuare soluzioni maggiormente funzionali relativamente alle strutture ove viene attuato il servizio, procedendo all’ampliamento ed alla ristrutturazione della sede di via della Pallotta attualmente in uso o, in alternativa, procedendo al trasferimento in blocco presso altro immobile idoneo all’uso". Sono le richieste, votate all’unanimità dalla Commissione cultura del Comune, che ieri ha trattato la questione grazie a un ordine del giorno presentato dai consiglieri Riccardo Mencaglia (FdI) e Nicola Volpi (Progetto Perugia). Concorde il vicesindaco, Gianluca Tuteri (nella foto). "Problema che in tempi recenti si è acuito: chi doveva essere attento alle dinamiche di crescente sofferenza dei bambini non ha colto l’aumento delle richieste in modo adeguate non fornendo personale e non potenziando il servizio".