"Nessuno può mancare di rispetto alla città"

In città e sui social si infiamma il dibattito su Stefano Bandecchi, il quale, anche nel "day after" del fine partita di Ternana-Cittadella, non si è ammorbidito nei confronti dei suoi più aspri detrattori: "La pace tra me e voi – scrive Bandecchi sul proprio profilo Instagram – la vedo difficile perchè per me siete meno del niente". Alcune sue ruvide esternazioni sulla città sollevano forte indignazione da più parti. Di contro, chi sostiene la sua candidatura ne loda la spontaneità e il carattere, ribattendo che lui è l’unico in grado di fornire a Terni una forte crescita e un ruolo ben più importante di quello rivestito finora nei confronti di Perugia.

Leonardo Latini, sindaco di Terni, interviene con un post sul proprio profilo Facebook: "Nessuno può permettersi di mancare di rispetto a una città che più volte ha riconosciuto il valore delle azioni fatte in suo favore. Non dimentico quanto il presidente Bandecchi ha fatto per la città, ma non posso accettare che Terni e i suoi cittadini vengano offesi in tale maniera. Mi dispiace che il presidente abbia reagito in modo scomposto nei confronti di chi lo ha accolto. Sta a lui ora onorare nel migliore dei modi il riconoscimento della cittadinanza che la nostra comunità gli ha concesso", ha concluso Latini.

La nota di Alessandro Gentiletti, consigliere di Senso Civico, chiede a Bandecchi "di scusarsi per le reazioni avute nei confronti della nostra curva est, che non merita simili reazioni", dice Gentiletti.

"Lo sport deve essere veicolo di valori sani – si legge nel comunicato dei consiglieri Movimento 5 Stelle – il primo dei quali è il rispetto. Ancora più grave è chi giustifica tali comportamenti come reazione ad una provocazione". "Viva l’ipocrisia – ribatte in una nota Riccardo Corridore, coordinatore comunale di Alternativa Popolare – considerando che sono gli stessi che, a livello locale, hanno scritto ‘Bandecchi è l’unico credibile’ e hanno pure votato all’unanimità per assegnargli la cittadinanza onoraria".

Nella controreplica dei Cinque Stelle: "Abbiamo semplicemente fatto presente al presidente che, se fino ad oggi ha preferito circondarsi di yes-men, non vuol dire che i ternani siano tutti così. La cittadinanza onoraria è stata conferita a Bandecchi per il contributo dato durante la pandemia dalla sua associazione, non è arrivata per gli sputi e le offese ai cittadini".

Augusto Austeri