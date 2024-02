Nessuno fermerà la musica.... Signori e signore arriva la Banda

Chi fermerà la musica? Di sicuro non il paese di Lama, dove da più di un secolo è presente e suona una realtà bandistica viva e vivace: la filarmonica di Lama, nel comune di San Giustino. Ma che cos’è una Filarmonica? Partendo da questa domanda abbiamo iniziato una ricerca sull’ ”Associazione Filarmonica”. In tutto il territorio sono presenti varie realtà bandistiche, ma a Lama la banda rappresenta un centro di aggregazione particolare. La “Banda di Lama” coinvolge intere famiglie, amici, colleghi di ogni età. Non c’è festa paesana, religiosa, iniziativa locale in cui manchi la sua musica. E il rapporto con il paese è molto stretto: negli anni moltissime persone giovani e meno giovani hanno dedicato e continuano a dedicare il loro tempo e la loro passione alla musica.

Oltre ai musicisti, la Filarmonica è composta da un bel gruppo di majorettes: ragazze giovani e giovanissime che, partendo dal nostro piccolo paese, hanno raccolto anche importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per continuare questo rapporto con la banda del paese, il nostro circolo didattico ha accolto da alcuni anni il progetto “Facciamo banda a scuola!”. Questo coinvolge i nostri compagni delle classi terze e noi delle classi quarte. Gli incontri sono delle vere e proprie lezioni di musica; queste non sono solamente teoriche ma già dallo scorso anno abbiamo iniziato ad utilizzare gli strumenti a fiato, scelti proprio da noi! Il progetto si avvale della professionalità del direttore della banda Giovanni Comanducci e del maestro Lorenzo Ronti, che ci seguono settimanalmente nei locali della nostra scuola. Abbiamo accolto con molto entusiasmo questa iniziativa e il primo impatto con gli strumenti (sassofono, tromba, trombone clarinetto), forniti dalla Banda, ci ha emozionato tutti.

Nei giorni scorsi abbiamo anche visitato l’edificio dove ha sede l’associazione, che è proprio al centro del paese! Abbiamo fotografato le particolari divise fiammanti e gli strumenti a fiato “luccicanti”, ben riposti nelle loro custodie. Alcuni di noi, in seguito alle lezioni di propedeutica fatte l’anno scorso, si sono già iscritti con entusiasmo alla scuola, con l’obiettivo di incrementare le fila della “nostra” banda di Lama. Il nostro paese è infatti molto attaccato a questa realtà e chissà se un giorno qualcuno di noi troverà la propria realizzazione nella musica e magari diventerà il nuovo Louis Armstrong, il nuovo Enrico Rava, il nuovo Fabrizio Bosso, o magari contribuirà a portare avanti la storia di questa nostra associazione.