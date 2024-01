"Nessuna incompatibilità". Sogepu, l’Anac ha deciso su Goracci e Spazzoli

Nonostante le indagini della Procura che ipotizza anche reati piuttosto pesanti, l’Autorità Anticorruzione “assolve“ il doppio ruolo assunto da Cristian Goracci ex amministratore unico di Sogepu e il direttore Ennio Spazzoli (poi confluiti in Sogeco). Ne ha dato conto nell’ultimo Consiglio comunale il sindaco Luca Secondi riferendo la comunicazione di Anac in base alla quale "non sono emerse ipotesi di incompatibilità, né violazioni dei divieti di legge, a carico di Sogeco relativamente agli incarichi di direttore generale e direttore tecnico, conferiti dalla medesima società, rispettivamente, al dottor Cristian Goracci e all’ingegner Ennio Spazzoli". Il divieto cui si riferisce Anac è quello noto come pantouflage che riguarda i passaggi degli alti dirigenti di enti pubblici ad aziende private. A sollevare la questione era stato Massimo Minciotti (Pd) che chiedeva di conoscere il contenuto del pronunciamento dell’Autorità cui si era rivolto il Comune. Sottolineando il carattere riservato della comunicazione di Anac, il primo cittadino non ha dato lettura integrale del parere, ma ha solamente riportato per sommi capi le conclusioni di Anac, per le quali aveva espresso interesse in aula anche la consigliera Emanuela Arcaleni (Castello Cambia), che aveva invitato comunque il consiglio comunale a "non confondere i piani". Secondi ha spiegato che il quesito ha riguardato il divieto di pantouflage, ma che Anac, acquisendo la documentazione sugli incarichi conferiti da Sogeco, si è pronunciata anche sui profili di inconferibilità e incompatibilità della vicenda.