"Nessun reato ambientale". Archiviata l’indagine sull’ex direttore di Ast

Niente inquinamento ambientale e niente processo: si chiude con l’archiviazione in fase preliminare la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto l’ex direttore dell’Acciai Speciali Terni. A dare la notizia è la stessa Ast attraverso una nota: "Con un provvedimento che rende giustizia all’operato della società nel corso degli anni, il procedimento in materia di inquinamento ambientale si è chiuso, anche a fronte di una richiesta da parte del pubblico ministero, con l’archiviazione non essendovi gli elementi sufficienti per una ragionevole previsione di condanna". A finire nel mirino dei magistrati ternani era stato l’allora direttore di stabilimento Ingegner Massimo Calderini a cui veniva contestata una serie di delitti colposi contro l’ambiente, con particolare riferimento all’inquinamento di acque sotterranee in ragione di una asserita percolazione subverticale di una soluzione di acidi impiegata nella lavorazione di laminati. I fatti risalgono al 2018 quando la Procura del tribunale di Terni ha aperto il fascicolo proprio a carico dell’allora direttore. Una vicenda che dopo sei anni si chiude in fase preliminare e quindi non ci sarà alcun processo.

"Ancora una volta, la conferma della bontà dell’operato di Acciai Speciali Terni SpA – commenta l’azienda – da sempre, e ancora di più con l’ingresso del Gruppo Arvedi, impegnata nella ricerca innovativa, costante e continua di soluzioni che tutelino l’ambiente in cui viene svolta la propria attività imprenditoriale".