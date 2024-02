"Nessun compromesso al ribasso, ma un percorso condiviso"

"In questi giorni abbiamo fatto un esercizio di ascolto e di dialogo, fino a perseguire l’unità, e perfino l’unanimità". E’ quanto afferma Sarah Bistocchi (foto), capogruppo e ora nel comitato che guiderà il Pd. "E’ con un applauso che ieri l’assemblea comunale del Pd di Perugia ha accolto il nome di Vittoria Ferdinandi – scrive –, Non un compromesso al ribasso, non il frutto della logica dei veti incrociati, ma una candidatura forte e credibile, fortemente voluta dalla coalizione e dal Partito democratico. Sempre all’unanimità, abbiamo individuato i il percorso politico elettorale, condiviso e collegiale, che ci porterà al voto di giugno. Cammineremo con tutti coloro che vorranno dare una mano in questi mesi che saranno faticosi ma anche entusiasmanti. Dopo 10 anni di amministrazione di centro destra la città di Perugia versa in condizioni peggiori, e se riusciremo a risollevarla, a migliorare le sue condizioni, dipenderà anche dalla capacità del Pd".