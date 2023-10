“Nero Perugino Burri“ prosegue fino a gennaio. E dagli Uffizi arriva il capolavoro “Maria Maddalena“

Sull’onda del grande successo di pubblico e critica, la mostra “Nero Perugino Burri“, organizzata a Palazzo Baldeschi (nella foto) da Fondazione Perugia in collaborazione con Fondazione Burri è stata prorogata fino a domenica 7 gennaio. Continuano dunque per altri tre mesi (la mostra doveva chiudersi domani) questa raffinata e originale celebrazione per il cinquecentenario dalla morte di Pietro Vannucci e la mostra si arricchisce con un’importante novità: l’arrivo dalle Gallerie degli Uffizi della “Santa Maria Maddalena“, considerata fra i capolavori assoluti del divin pittore: a metà ottobre l’opera arriverà a Perugia direttamente da Shangai, dove è stata esposta insieme ad altri dipinti del museo fiorentino. Si tratta di una delle meraviglie della pittura da cavalletto di Perugino, che qui risulta più vicino alle atmosfere leonardesche.

Confermata poi la presenza nella mostra di Palazzo Baldeschi della “Madonna con Bambino tra San Giovanni e Santa Caterina“, un prestito d’eccezione dal Museo del Louvre di Parigi, per la prima volta esposta in Italia. La proroga di “Nero Perugino Burri“ consentirà di attivare i laboratori didattici di Palazzo Baldeschi, destinati agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado. Guidati dalla competenza e dall’esperienza di un gruppo di esperti, bambini e ragazzi potranno esplorare i lavori dei due maestri umbri e cimentarsi in attività pratiche, avvicinandosi all’arte e alla cultura attraverso il gioco e la condivisione.

Curata da Vittoria Garibaldi e Bruno Corà la mostra presenta una ventina di opere di due tra i più grandi artisti umbri, unite dal comune denominatore del nero, soluzione cromatica suggestiva e peculiare, adottata da entrambi. Ma ad unire Pietro Vannucci e Alberto Burri, a distanza di 500 anni, sono anche un’identica sensibilità e un comune amore per la materia, lo spazio e l’armonia.