’Nero Norcia’, un inno al tartufo. La ripartenza di un territorio attraverso incontri e 50 espositori

Gran finale a Norcia per l’inno al tartufo. Dopo il successo del primo weekend, con circa 25mila presenze stimate, la 60esima edizione di "Nero Norcia", la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici torna in scena per l’atto finale. Oltre 50 stand (aperti dalle 9 alle 20 nei tre giorni) animano il centro tra Piazza san Benedetto e l’area intorno al Museo della Castellina. Un evento che rappresenta la rinascita di un territorio capace di rialzarsi dopo il terremoto e che sta riconquistando spazi importanti nel panorama turistico umbro, anche grazie alla ricostruzione della Basilica di San Benedetto.

Sono numerose le iniziative collaterali a "Nero Norcia, tra cui cooking show, convegni e intrattenimento. Ad animare l’evento, novità di quest’anno da subito molto apprezzata, c’è il ’Salotto delle eccellenze’, condotto dal giornalista Rai Paolo Notari, in cui si alternano ospiti di diversi ambienti, cucina, enogastronomia, ma anche giornalismo e mondo imprenditoriale, con i quali discutere da più punti di vista di tartufo e territorio. Tra i partecipanti ci saranno oggi Claudio Modesti, enogastronomo e responsabile scientifico Accademia nazionale del Tartufo; Bruno Spaccia, insegnante dell’Istituto alberghiero di Cingoli, e Gianluca Timpone, divulgatore televisivo.

Domani sono invece attesi Rosaria Del Balzo Ruiti, accademica della cucina, Lino Rossi, imprenditore troticoltore, Giovanni Anversa, giornalista dirigente Rai, ma anche Marco Vittiglio, critico televisivo Radio Radio Roma. Gran finale con Marco Menghini, consulente e autore di Linea Verde (Rai Uno). Il salotto è in programma nei due pomeriggi dalle 15 nel Villaggio delle eccellenze, in Piazza san Benedetto. Questo stesso spazio, nella centralissima piazza della città, ospiterà diversi momenti di approfondimento: oggi alle 10 il convegno di Coldiretti Umbria sulla valorizzazione delle aree interne, alle 11.30 la presentazione del progetto Fenice di Università per Stranieri di Perugia, Camera di commercio dell’Umbria e Scuola umbra di amministrazione pubblica; domani alle 14 Contenuti di eccellenza con il giornalista e autore Matteo Grandi. Oggi e domani alle 12, inoltre, sempre nella stessa location, ci sarà ‘A contatto con le eccellenze’ uno spazio con degustazioni e contenuti curati dall’Università dei sapori di Perugia. Tutte attività che danno ancora più lustro agli stand allestiti nel cuore di Norcia con un protagonista assoluto: sua maestà il tartufo nero.