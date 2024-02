Nero Norcia, è di scena Sua Altezza il tartufo

di Alessandro Orfei

NORCIA (Perugia)

La rinascita delle zone terremotate passa anche per la valorizzazione delle eccellenze. È così che Nero Norcia, che quest’anno compie 60 anni, si prepara a riempire la città di San Benedetto per due weekend, dal 23 al 25 febbraio e dal 1° al 3 marzo con tante iniziative che mettono al centro sua eccellenza il tartufo. Nell’edizione 2024 della mostra mercato del tartufo nero pregiato si coniuga, come non mai, la tradizione con la cultura. Il tutto all’interno di una cornice la città di Norcia, un cantiere a cielo aperto grazie alla ripartenza della ricostruzione i cui cantieri hanno, inevitabilmente, influito sulle location della mostra.

La novità più grande è ‘il Salotto delle eccellenze’, un momento di confronto condotto dal giornalista Rai Paolo Notari che converserà di tartufo, di Norcia e di territorio con ospiti di diverso tipo, provenienti dallo spettacolo, dalla cultura, dal lifestyle, della salute e della meteorologia. Tra gli ospiti che saranno nel Salotto Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione sanitaria al Ministero della Salute; il tenente colonnello dell’Aeronautica militare Massimo Morico, volto Rai che si occupa di previsioni meteo; il giornalista sportivo Amedeo Goria. Tra gli ospiti del salotto, nei sabati e nelle domeniche dell’evento, anche Angelo Mellone, direttore Intrattenimento day time Rai, e Gianluca Carrabs, curatore della guida L’Italia del tartufo.

Nero Norcia ripropone la tradizionale mostra mercato per le vie del centro storico con circa 50 stand (aperti dalle 9 alle 20) in un percorso delle eccellenze alla scoperta del tartufo, protagonista indiscusso della kermesse e re della tavola, accompagnato da prodotti locali e italiani.

Accanto all’esposizione, tantissimi appuntamenti collaterali e una rinnovata collaborazione con l’Università dei Sapori di Perugia i cui chef proporranno durante l’evento, nello spazio ‘A contatto con le eccellenze’, degustazioni di piatti e preparazioni accompagnate da alcune notizie e contenuti a tema. Tra gli ospiti anche Matteo Grandi, giornalista, scrittore e autore tv. Il programma prevede il taglio del nastro venerdì 23 alle 16.30. Nel primo weekend.