Nero di Norcia, l’esaltazione del tartufo

NORCIA (Perugia)

A Norcia è di nuovo in scena il “Nero“. Parliamo della 60esima mostra mercato nazionale del tartufo e dei prodotti tipici, che dopo il successo del primo weekend (25mila le presenze stimate), si guadagna la vetrina fino a domenica. Sono presenti oltre 50 stand (aperti dalle 9 alle 20) allestiti tra Piazza san Benedetto e l’area intorno al Museo della Castellina, in cui accanto al tartufo, protagonista della rassegna enogastronomica, trovano posto prodotti tipici della Valnerina e di altre zone d’Italia. Inoltre, sono in cartellone tante iniziative collaterali tra cui cooking show, convegni e intrattenimento per bambini.

Ad animare l’evento, “il Salotto delle eccellenze, condotto dal giornalista Rai Paolo Notari, per discutere da più punti di vista di tartufo e territorio. Oggi ci sono Claudio Modesti, enogastronomo e responsabile scientifico Accademia nazionale del Tartufo; Bruno Spaccia, insegnante dell’Istituto alberghiero e Gianluca Timpone, divulgatore televisivo. Domenica sono attesi Rosaria Del Balzo Ruiti, accademica della cucina, Lino Rossi, troticoltore, Giovanni Anversa, dirigente Rai, Marco Vittiglio, critico televisivo. Gran finale con Marco Menghini, consulente e autore di Linea Verde. Oggi alle 10 il convegno di Coldiretti Umbria sulla valorizzazione delle aree interne, alle 11.30 la presentazione del progetto Fenice di Università per Stranieri di Perugia, Camera di commercio e Scuola umbra di amministrazione.