Nelle acque del Trasimeno il raduno di quasi 400 giovani velisti

PERUGIA - Presentata ieri a Palazzo Donini la Prima Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2024 che dall’8 al 10 marzo si disputerà a Passignano. Attesi circa 300/400 giovani velisti dagli 8 ai 15 anni, regatanti nella Classe Optimist in tutta Italia, oltre a molte associazioni del territorio. La regata sarà la più numerosa in termini di numero di partecipanti mai svolta nelle acque del Trasimeno. Sono già 350 gli iscritti a cui si aggiungeranno i 50 istruttori e altrettanti genitori che hanno già riempito le strutture ricettive. Il trofeo raccoglie a livello nazionale tutta la classe Optimist. "Un momento magico – è stato fatto notare – in cui ragazzi di tutta Italia, piccoli velisti, giocano insieme e non vedono l’ora di rincontrarsi a terra e in acqua per la prossima tappa". Ma non finisce qui. La Federazione italiana vela da questo anno ha deciso di abbinare a tutte le tappe la Parasailing Academy con cui addestra velisti diversamente abili per i giochi paralimpici. Un modo per dimostrare che la vela è uno sport completo e inclusivo da tutti i punti di vista.