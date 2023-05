Nel vivo il progetto per combattere la ludopatia

Entra nel vivo “Io non azzardo“, il progetto dei Comuni della zona sociale 12 per la prevenzione e il contrasto del disturbo del gioco d’azzardo patologico. Operativi i due info point al SerD di Orvieto e nella sede dell’associazione Rose Rosse d’Europa a Fabro a cui si affianca quello a disposizione nell’uffiico dei servizi sociali del Comune in via Roma. Al via anche gli incontri di sensibilizzazione della cittadinanza previsti nel piano delle attività. Il primo è in programma domani, giovedì 11 maggio alle 18.30 a “Lo Scalo Community Hub“, con la presentazione del libro di Alessandra Mureddu “Azzardo“. L’evento, che sarà introdotto dall’assessore comunale alle Politiche sociali, Alda Coppola, prevede un dibattito sul tema del gioco d’azzardo con l’autrice e il responsabile del SerD di Orvieto, Massimo Marchino. Sabato 27 maggio alle 17 a Fabro un secondo appuntamento con una passeggiata educativa di sette chilometri “Fabro cammina, legalità e rispetto“. Sono iniziate inoltre le riunioni operative per l’iniziativa rivolta agli studenti dal titolo “Yau-Young Angels Umbria“ che prevede spazi di ascolto on line sui principali social con un gruppo di tutor composto da professionisti dei servizi sanitari e sociali con formazione ed esperienza consolidata nel lavoro con i giovani.