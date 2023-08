nel ricordo di ortensio gabrielli

In località Ca’ di Ghezzi (Parnacciano-San Giustino) è stata posta una stele con croce e una targa nel luogo dove è stato fucilato dai nazifascisti il 12 agosto 1944 Ortensio Gabrielli che si era rifiutato di essere deportato con altri dai soldati tedeschi in ritirata. L’iniziativa è stata proposta all’Anpi di San GiustinoCiterna e dagli abitanti, per avere un luogo materiale in cui ritrovare la memoria comune.