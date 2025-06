Nel ricordo di Andrea. Una raccolta fondi degli studenti di medicina

La scomparsa del giovane medico Andrea Coccia, morto in un incidente stradale sulla vecchia ’77, ha lasciato il segno anche tra gli studenti di medicina. Così il Sism Perugia, il Segretariato italiano degli studenti in medicina, ha lanciato una raccolta fondi per onorare il giovane. Fondi da devolvere in beneficenza per Airc, Admo e Comitato Daniele Chianelli.

"Andrea si è laureato lo scorso luglio presso la nostra Università - scrivono - dopo aver dedicato anni del suo percorso alla comunità studentesca, offrendo il suo supporto come tutor con dedizione, competenza e umanità. La sua grande passione per l’ematologia, il trapianto di midollo osseo e la ricerca lo hanno portato ad entrare nella scuola dell’ematologia Perugina a cui ha dedicato molte ore della sua vita, spinto dall’amore per questa disciplina e per le persone di cui si prendeva cura.

Purtroppo, un tragico incidente lo ha portato via troppo presto, privando il mondo della medicina di un giovane medico brillante e, soprattutto, di una persona eccezionale. Per continuare il percorso da lui iniziato, anche noi, come Sism Perugia, ci uniamo a una raccolta fondi in suo nome. Il ricavato sarà devoluto ad Airc, Admo e al Comitato per la Vita Daniele Chianelli, realtà a lui care e strettamente legate al suo impegno professionale e umano.

L’obiettivo è quello di finanziare quante più borse di studio possibili e contribuire, nel nostro piccolo, a fare in modo che la sua passione, il suo impegno e la sua costanza non vengano mai dimenticati. I suoi pazienti erano la sua missione: questo è il modo che abbiamo per continuare ad esserci per loro, anche in suo nome".

Sono state già raccolte 4.300 euro circa.