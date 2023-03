Nel paese ’fantasma’ Pierantonio è ferita e ora trema di incertezza "In 500 senza casa"

di Cristina Crisci

"Qui c’è un paese completamente disastrato. Non ci sono stati morti o feriti, le case non sono crollate, ma ci sono più di 500 persone che hanno dovuto lasciare la loro abitazione, è tutto molto triste, c’è gente che piange, che ha perso tutto. Una cosa è certa: Pierantonio sta diventando un paese fantasma". La signora Rosa è nel giardino della sua casa, a due passi dal centro del paese e ci mostra, insieme ai vicini, le crepe sul muro, poi parla della palazzina di fronte dichiarata inagibile, transennata dove c’è rimasto solo il gatto che "non si muove da lì, sembra voglia fare la guardia".

Nella parete delle abitazioni sono evidenti le ferite inferte dalla scossa di terremoto che ha colpito Pierantonio e che di fatto ha azzerato la vita di questa frazione del comune di Umbertide. Quasi tutti gli edifici sono inagibili nell’epicentro e il rischio che questo paese diventi ‘fantasma’ non è, purtroppo, solo un incubo.

"E chi ci vive più? Non abbiamo il supermercato, la parrucchiera, il negozio di frutta e verdura, i bar … tutto chiuso. Noi siamo disperati", aggiunge un’altra donna mentre il marito spiega che la quasi totalità "delle abitazioni ha subito danni strutturali nei piani inferiori".

In centro a Pierantonio i vigili del fuoco fanno il giro delle abitazioni per i sopralluoghi insieme ai proprietari, succede di vederli uscire dalla porta con le lacrime agli occhi. Maria Rita Montacci, titolare del negozio di Frutta e Verdura ieri mattina lungo la strada regalava limoni, arance, il cavolo e le mele. "Una mia cliente mi voleva pagare - racconta - ma cosa c’è da pagare? Non ho la bilancia non ho niente, regalo la frutta, altrimenti la dovrei buttare. La mia attività è chiusa oggi e per sempre. Purtroppo non credo che riaprirò, Pierantonio è diventato un paese fantasma: a chi venderei? Già era difficile prima, adesso sarebbe davvero impossibile".

Intanto la società sportiva Pierantonio si è messa subito in moto e ha promosso una prima raccolta fondi "Aiutiamo il paese", per adesso già 17mila euro a favore della comunità locale per risorgere, ma l’obiettivo è di raggiungere 1 milione di euro.

"È importante donare perché dipende da noi l’importo che riusciremo a mettere a disposizione", è il messaggio degli organizzatori.

Sul fronte istituzionale: il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, il vice sindaco Annalisa Mierla ieri con una delegazione di tecnici e della protezione civile erano in centro per ulteriori sopralluoghi mentre i mezzi dei vigili del fuoco si incrociano con i furgoni degli operai del Comune che spostano dalle aule inagibili, banchi e seggiole per poter consentire il regolare svolgimento delle lezioni scolastiche che sono riprese.

Di fronte alla stazione del treno c’è invece Carlo Ceroni, ex dirigente Fcu che da undici anni vive lì. Ora è sfollato: "Mi ricordo anche il terremoto dell’84, ma questo di adesso è stato molto più forte: il letto andava ovunque, cadeva tutto dai mobili, era come se il pavimento oscillasse, non riuscivo a stare in piedi - racconta -. La stazione, quindi la casa dove vivo, è stata dichiarata inagibile perché i vigili del fuoco ritengono che sia pericolosa se dovesse arrivare un’altra scossa forte.

Così io mi ritrovo a 71 anni, con problemi di salute, senza una casa. Dovrò ricominciare tutto da capo. E non sarà facile".