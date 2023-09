Nel nome di Roberto Grandis. Gestione aziendale, ecco la strada

Si allarga la proposta formativa eugubina, con un corso di alta formazione in gestione aziendale organizzato in memoria di Roberto Grandis, un concittadino che con il suo impegno di psicologo, pedagogista e formatore attento in particolare alle problematiche giovanili, ha saputo meritarsi stima incondizionata. Nonostante la molteplicità degli impegni si era speso nella gestione della cosa pubblica in qualità di assessore comunale. Scomparso nel gennaio del 2022, dopo una malattia contro la quale ha lottato per un paio di anni, si è lasciato dietro gratitudine e rimpianto, da testimoniare in maniera concreta nel rispetto dei suoi insegnamenti con un corso di alta formazione. L’idea è stata partorita dal “Comitato Roberto Grandis”, presieduto dalla moglie Patrizia Maurizi ed ha come presidenti onorari don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione Libera, e l’ingegner Enrico Salza, ex presidente del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, entrambi amici di Roberto, torinese di origine. Il corso, completamente gratuito, è rivolto a tutti gli studenti e le studentesse che non dispongono della possibilità economica per frequentare un master post laurea, fornendo un incentivo a laureati e laureate con un ISEE familiare più basso. Con la direzione didattica affidata all’ingegner Alessandro Lelli, l’iniziativa partirà a gennaio 2024, accoglierà tra i 15 e i 20 partecipanti e le lezioni, tenute da docenti altamente qualificati, si terranno per tutta la giornata del sabato e domenica mattina, presso l’ex Monastero di San Benedetto. Il corso, che ha il patrocinio di Camera di Commercio di Perugia e Comune di Gubbio, si articolerà in 15 o 16 moduli, avrà una frequenza compresa tra le 180 e le 200 ore con una prova di valutazione finale, un tirocinio presso aziende del territorio e un diploma consegnato durante un evento in cui verrà omaggiata la figura di Roberto Grandis. Info: inviare una mail a [email protected].