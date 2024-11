Nel fine settimana

VALTOPINA La Mostra mercato del tartufo di Valtopina e si conferma occasione di promozione del territorio, importante centro di commercializzazione e vetrina per le eccellenze locali. La festa andrà in scena questo fine settimana. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, con la collaborazione della Proloco di Valtopina e dell’associazione Tuber Terrae, dà spazio alle produzioni agroalimentari locali, ma è anche un’importante occasione per fare il punto su tematiche e progetti che riguardano la valorizzazione del territorio in chiave turistica e culturale. "Siamo felici del ritorno di questa manifestazione – commenta il sindaco Gabriele Coccia – dietro la cui organizzazione c’è un grande lavoro di squadra. La mostra mercato è ricca di iniziative che faranno da contorno al tartufo e ai prodotti tipici del territorio: eventi sportivi, animazione per bambini, eventi di puro intrattenimento, oltre alla possibilità di gustare i piatti della tradizione". A questo proposito, la Proloco gestirà la ‘Taverna La Cerqua’ al Centro Subasi, dove, venerdì alle 20.30 ci sarà un’anteprima, cioè una cena a base di tartufo con proposte dello chef Alessandro Zuccarelli. Nelle due giornate dell’evento la taverna sarà poi aperta a pranzo e a cena dalle 12 e dalle 19. Sabato alle 12 l’inaugurazione.