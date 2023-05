Nel documento le principali infrastrutture da realizzare entro il 2032

Compie quello che è ritenuto un importante passo in avanti l’iter per dotare l’Umbria di un nuovo Piano regionale dei trasporti. L’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche ha reso noto che ai fini dell’avvio della procedura di formazione, adozione e approvazione del nuovo Piano regionale dei Trasporti 2022-2032, la Giunta regionale ha approvato, su sua proposta, il documento programmatico preliminare ed ha attivato la procedura di valutazione ambientale strategica che ne accompagnerà l’intero percorso, quale strumento di arricchimento dei contenuti e considerazioni ambientali. Le opere principali di cui si parla oltre alla MedioEtruriasono la ex Fcu, il Nodo di Perugia, le Rampe di ponte San Giovanni, la E78, opere complementari del Quadrilatero stradale Umbria-Marche il completamento dell’itinerario Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti, il potenziamento dello svincolo di connessione tra la SS 675 e l’autostrada A1 ad Orte.