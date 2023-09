"Nel Campus le lezioni sono regolari"

UMBERTIDE – Precisazioni. Quelle del ’Campus Leonardo da Vinci’ di Umbertide dopo la denuncia dei ritardi dei lavori di ristrutturazione della scuola da parte del consigliere provinciale leghista Giovanni Dominici. "Nel Consiglio d’Istituto del 20 settembre- scrivono il dirigente scolastico Fabrizio Bisciaio (foto) ed il presidente del CdI Marco Pelloni - si è discusso delle dichiarazioni di un rappresentante delle istituzioni (Dominici, ndr) riguardanti i lavori di ampliamento dell’edificio scolastico e contenenti alcune informazioni inesatte".

Quindi la precisazione: "Non si svolgono lezioni nei corridoi, ma gli alunni usufruiscono di appropriati spazi quali aule specifiche, palestra, impianti sportivi messi a disposizione dal Comune e dalle associazioni sportive, laboratori". Laboratori che, si rimarca, "non hanno cessato di svolgere la loro funzione", che si aggiunge aal loro utilizzo anche come aula".

Da qui l’invito al consigliere provinciale Dominici a visitare la scuola "perché possa constatare quale sia la realtà dei fatti". "Non è nostro intento - conclude il CdI - alimentare polemiche né entrare nel merito dei ritardi nell’esecuzione dei lavori, che comunque sono ormai a buon punto. Siamo convinti che da tante difficoltà sorgano importanti opportunità. A breve ci verranno messi a disposizione tre nuovi laboratori e nove aule, spazi accoglienti e all’avanguardia che permetteranno al "Da Vinci" di continuare ad garantire un’offerta formativa di qualità".

Pa.Ip.