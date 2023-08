Negozi, raffica di chiusure Crescono le attività che decidono di mollare

Sono ottantadue le cessazioni delle aziende sul territorio nel secondo trimestre 2023, 31 in più rispetto allo stesso periodo del 2022 e più del doppio dello stesso periodo del 2021, quando furono 39. A dirlo sono i dati della Camera di commercio relativamente alla vita delle aziende sul territorio dell’Umbria, in relazione in questo caso alla città di Foligno. Dalla fotografia delle aziende si registra una esposizione e una volatilità più grande nel settore del commercio. Nel secondo trimestre 2023 a cessare sono state 25 attività a Foligno, 15 nel 2022 e 13 nel 2021. L’altro dato a doppia cifra è per ristoranti – attività di alloggio. Qui le cessazioni nel 2023 sono state 12, 9 per le aziende agricole. Nel 2022 12 cessazioni di aziende agricole e 7 di alloggio. Quanto alle imprese registrate sul territorio (non necessariamente quelle registrate sono attive, ma rendono l’idea), Foligno conta su 5.636 attività totali, sempre con il riferimento del secondo trimestre 2023. Il dato è in calo rispetto al 2022, quando la quota totale era 5.726, ed è più basso anche di quello del 2021 che era di 5.676. Analizzando l’andamento delle imprese registrate per settore, la variazione più consistente è la flessione delle aziende agricole, passate da 707 nel 2021 a 666 nel 2023. L’altro elemento è la crescita delle aziende registrate nel settore delle Costruzioni: passano da 768 a 804. Le attività di alloggio e ristorazione sono cresciute: da 376 a 403. Dalle 47 del 2021, alle 49 del 2022, le attività legate a sanità e assistenza sociale diventano 51. Un altro elemento emblematico per quanto riguarda la situazione economica della città è la differenza tra le aziende registrate e quelle attive, ovvero operative sul territorio. Se quelle registrate erano di 5.636, quelle che la Camera di commercio censisce come attive sono 4.790, prevalentemente imprese individuali (2.748), 1.138 società di capitali, 781 società di persone e 423 altre forme. Anche le imprese attive, nel tempo, sono calate. Nel secondo trimestre 2022 erano 4.858, mentre nel 2021 erano 4.808. Tra le 1.054 iscrizioni in Umbria, a Foligno nel secondo trimestre 2023 sono state iscritte 71 nuove attività. Di più, per dimensioni, ovviamente solo Perugia e Terni.

Alessandro Orfei