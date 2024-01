Negozi presi di mira dai ladri: "Non è il caso di allarmarsi. Centro sorvegliato speciale"

Furti in centro: non c’è da allarmarsi. Ne è convinta la Comandante della Polizia Municipale Nicoletta Caponi, anche se giovedì è stato messo a segno nella profumeria Douglas il secondo colpo a distanza di pochi giorni. "Su questo caso - racconta Caponi - sta indagando la Polizia di Stato. Noi invece siamo intervenuti in via Baglioni e in via Danzetta, quando ci sono stati i tre furti di dicembre. Il fenomeno però è stato stroncato in brevissimo tempo anche a seguito di un pattugliamento pressante della Municipale su tutto il centro".

Comandante, la situazione dunque ora è tranquilla? Cosa fate per garantire la sicurezza dei cittadini?

"In 28 anni di esperienza posso dire che non c’è da preoccuparsi. Si tratta di casi isolati ad opera di sbandati. Ovviamente non possiamo ignorare il fenomeno. Quanto alla sicurezza, noi rappresentiamo la Polizia di prossimità, siamo la Polizia del sindaco. I nostri agenti sono vicini alla gente. Per esempio, siamo l’unico corpo ad avere pattuglie appiedate mattina e pomeriggio".

E chi brontola che fate troppe multe?

"Facciamo anche le multe per garantire la sicurezza stradale, che è il compito prioritario. Tuttavia da una rilevazione statistica è emerso che la nostra attività è aumentata del 20- 30% in tutti i settori, in particolare nell’ambito della sicurezza urbana, pur con un organico sceso da 131 a 126 persone. Quest’anno abbiamo rilevato 1.298 incidenti, 114 in più rispetto al 2022. Ci siamo occupati poi di 134 Tso, nel 2022 erano stati 118. E poi c’è il controllo della movida. Come vede non ci occupiamo soltanto di sanzionare gli automobilisti..".

Silvia Angelici