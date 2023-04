Negozi del centro storico Rari spiragli e tante nubi

Dopo tre tentativi il Comune di Spoleto riesce finalmente ad affidare il locale commerciale di via del Mercato 18. Sono serviti tre bandi per individuare un’esercente disposto ad avviare un’attività in pieno centro storico ed entro breve, imprevisti permettendo, dovrebbe inaugurare un nuovo negozio di antiquariato modernariato e vintage. Al bando hanno partecipato tre donne e la vincitrice ha ottenuto un punteggio di 28,6 contro i 27 punti delle altre due concorrenti, pronte a trasferire in via del mercato la loro sartoria artigianale. Il compenso mensile richiesto dal Comune è di poco superiore alle 180 euro per un locale di 37 metri quadrati, posto nel centro nevralgico della movida cittadina. Una serranda che riapre finalmente i battenti, ma non basta per rivitalizzare un centro storico che soprattutto nella stagione invernale è praticamente deserto. Il caso più eclatante è quello di corso Mazzini dove i locali sfitti sono più di quelli occupati dalle attività commerciali.

Dei negozi storici sono rimaste solo la profumeria Mariangela, il negozio di abbigliamento Zucchero, calzature Gentili ed il bar "Vincenzo". Affitti troppo alti non permettono di poter coprire l’intero arco dell’anno perché se in estate il centro è popolato dai turisti durante l’inverno è difficile riuscire a sbarcare il lunario. Questa situazione ha portato al prolificare di bar, ristoranti, pizzerie o fast food, che riescono ad ammortizzare i costi di gestione. L’amministrazione comunale sta comunque tentando di individuare misure per risolvere il problema e per rivitalizzare il centro storico.