Negozi chiusi e locali sfitti lasciano spazio alle sedi elettorali

TERNI I negozi in centro chiudono, purtroppo da tempo; ad aprire sono adesso le sedi elettorali. Un fiorire di sedi, di candidati sindaco e aspiranti consiglieri comunali, che almeno fino a metà maggio, con probabile ballottaggio a fine maggio, renderanno il centro “attrattivo“ come una volta, non dal punto di vista commerciale ma da quello dell’impegno politico. Una situazione tragicomica ma che disegna perfettamente la città attuale. Sette candidati sindaco ufficiali ( più uno ufficioso), una trentina di liste e oltre seicento aspiranti consiglieri comunali, più collaboratori, factotum e portaborse vari. Un “esercito“ sbarcato lungo le vie del centro cittadino, che tra vetrine chiuse e spazi vuoti ritrova paradossalmente, almeno per un paio di mesi, la verve del passato. E dopo? Torneranno i locali abbandonati e le serrande abbassate, prima delle nuove politiche del commercio che in tanti declamano e ancora di più attendono spasmodicamente. Sperando che non sia troppo tardi.