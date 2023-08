Negati gli spazi del Centro sociale A Bevagna scoppia la protesta

Giornata di protesta, sabato scorso a Bevagna, per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Annarita Falsacappa e per cittadini e insegnanti, insieme per far sentire la loro voce a chi da un anno ormai non li ascolta. Il riferimento è ai vertici del Centro sociale che si trova in via XXVIII Settembre, nella zona di Sant’Anna, adiacente l’edificio prefabbricato inaugurato a settembre 2022, che ospita la scuola primaria dopo la delocalizzazione resa necessaria per consentire i lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico della vecchia scuola a seguito del terremoto del 2016. Terreno di scontro l’utilizzo degli spazi del Centro sociale da parte dei bambini che frequentano l’istituto scolastico bevanate per svolgere le ore di educazione fisica soprattutto d’inverno, quando il clima rigido impedisce agli studenti di recarsi nel vicino parchetto pubblico del Petrillo. Una storia che, come detto, va avanti da ormai un anno. Era agosto 2022, quando l’amministrazione comunale chiese la possibilità di usufruire dei locali del Centro sociale per lo svolgimento di attività didattiche di tipo sportivo, ricevendo in risposta un secco no. La motivazione data dal presidente del Centro sociale starebbe nel fatto che l’attività scolastica non rientrerebbe nelle finalità previste dallo statuto. La struttura, però, sorge su un terreno di proprietà comunale ed è stata la stessa amministrazione che, insieme alle sigle sindacali della Cgil, Cisl e Uil, ha contribuito alla realizzazione dell’edificio che ospita, per fini ricreativi, il Centro sociale. “Il diniego che abbiamo ricevuto alla richiesta di usufruire dei locali è, per noi, ingiustificato” commenta il sindaco Falsacappa, che aggiunge: “Il Centro deve accogliere le richieste della comunità, anche perché non c’è una finalità più sociale di questa".