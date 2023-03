“Neet“, il triste record Qui i giovani più “inattivi“

Nella fascia 15-29 anni, il numero dei Neet (acronimo che indica i giovani che non studiano, non lavorano e non cercano occupazione) nella provincia ternana è precentualmente maggiore rispetto al resto d’Italia e dell’Umbria. Emerge dai dati Istat del 2021. Se il tasso d’inattività di questa fascia giovanile è in Italia del 60% e in Umbria del 61,5, Terni “brilla“ con il suo 63,8 superiore anche al 60,7 di Perugia. Sarà anche per questo che Confartigianato Imprese Terni e la Comunità Incontro di Amelia rinnovano la collaborazione nell’ambito del progetto europeo “Socialneet” finalizzata ad individuare percorsi di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Il 6 e 7 marzo, su proposta del Gruppo Giovani di Confartigianato, si svolgeranno degli incontri, nella sede di Molino Silla, in cui i ragazzi in percorso avranno la possibilità di misurarsi con giovani imprenditori che illustreranno il proprio vissuto professionale e le opportunità nei settori di appartenenza.

Confartigianato e Comunità Incontro ritengono "che tale iniziativa possa essere di particolare efficacia in quanto il confronto fra giovani può rendere le informazioni e le esperienze condivise dagli imprenditori particolarmente attrattive e di interesse per gli ospiti della struttura terapeutica di Amelia". "Tale iniziativa - spiega Confartigianato – è stata modellata per essere funzionale al percorso di riabilitazione attuato in Comunità, il quale è centrato su attività di ergoterapia nei settori in cui operano gli imprenditori coinvolti".

"Siamo particolarmente contenti di tale progetto – riferisce il presidente di Confartigianato, Mauro Franceschini – in quanto una delle finalità dell’associazione è essere attenti alle dinamiche sociali del territorio avviando collaborazioni con le principali organizzazioni della società civile, quale certamente è la Comunità Incontro Onlus, apportando un contributo concreto al fine di individuare soluzioni condivise finalizzate a migliorare le condizioni economico sociali del nostro territorio".

Ste.Cin.