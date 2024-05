"Necessaria per Ast la firma dell’accordo di programma"

TERNI "Lavorare sulle questioni delle produzioni di acciaio inossidabile significa mettere insieme giustizia sociale, tutela dei posti di lavoro e giustizia climatica. Un’operazione difficile ma che con la buona volontà di tutti si può fare". Così Massimiliano Smeriglio, eurodeputato uscente e candidato di Avs, che a Terni ha incontrato i vertici delle Acciaierie Arvedi, i lavoratori e le Rsu di stabilimento. "Abbiamo parlato di questioni importanti come il futuro del lavoro nella siderurgia, della sicurezza nei luoghi di lavoro e poi abbiamo affrontato il tema delle questioni ecologiche che sono legate alla produzione di acciaio e delle nuove produzioni legate al mercato dell’auto elettrica – sottolinea Smeriglio – .Un’opportunità che consentirebbe di immaginare l’acciaio green e quindi la produzione a basso impatto ecologico". " E’ stata in particolare segnalata l’urgenza di procedere alla sigla dell’accordo di programma con il Governo, da troppo tempo atteso – aggiunge ancora – , contenente il varo dei progetti di decarbonizzazione, con l’introduzione dell’idrogeno verde tra le fonti energetiche, la realizzazione della linea di laminazione del magnetico, strategico per la conquista del mercato dei motori elettrici, l’implementazione del progetto di recupero scorie, che si inserisce nei progetti territoriali di economia circolare".