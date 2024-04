Ncc alla Regione: "Tariffe eque e più parcheggi"

"Dare l’opportunità di utilizzare il Telepass al Noleggio con conducente per accedere al parcheggio adiacente l’aeroporto, utile agli operatori, soprattutto a quelli provenienti da fuori regione, ma anche ai cittadini e predisporre stalli aggiuntivi riservati agli Ncc, che ora ne hanno solo tre, sfruttando l’area in prossimità della zona degli arrivi". È il presidente della della Seconda commissione del Consiglio regionale, Valerio Mancini, ad anticipare i temi della seduta che si terrà martedì 9 aprile nei locali dell’aeroporto, e a cui sono stati invitati a partecipare anche il direttore dello scalo, Umberto Solimeno, e la presidente della Provincia, Stefania Proietti. Fra gli argomenti di discussione alcune istanze sopraggiunte dalle parti interessate circa la regolamentazione della sosta, l’incremento di posteggi riservati e l’accesso al parcheggio con telepass. "Dal confronto con diversi operatori del settore NCC umbri – spiega Mancini -, fra i quali Roberta Pettinari (Associazione 8.0), Alberto Antoniacci (FIA) e Diego Tordoni (associato CNA) sono emerse criticità che vanno risolte a vantaggio dei lavoratori e degli utenti. Attualmente gli NCC che devono svolgere servizio in aeroporto non hanno le stesse tariffe di accesso dei tassisti e ciò risulta iniquo. Per questo chiedono di avere un confronto produttivo con le istituzioni, sicuri che il loro contributo sarà utile a rendere ancora più efficienti i servizi di accoglienza della struttura".