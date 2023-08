“Nazioni“, concerto inaugurale In scena l’Ensemble Micrologus

Già le vetrine del centro storico di Città di Castello sono colorate d’Italia per dare il benvenuto all’edizione 2023 del Festival delle Nazioni che celebra il Belpaese e la sua musica, nel periodo tra la fine dell’Ottocento e la Seconda guerra mondiale, con particolare attenzione alla produzione nell’epoca coloniale. Il concerto inaugurale è domani, mercoledì 23 agosto alle ore 21, con l’Ensemble Micrologus che nella Chiesa di San Domenico propone un omaggio a due grandi maestri della pittura rinascimentale: "Signorelli e Perugino. L’arte gentile e l’armonia splendida". La formazione italiana eseguirà musiche devozionali e cortesi legate alla cultura umanistica. Fondato nel 1984 dai musicisti umbri Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo, insieme con Adolfo Broegg, l’Ensemble collabora con il teatro, il cinema e con diversi artisti di musica contemporanea. In occasione dell’inaugurazione si rinnova la collaborazione con il Consorzio ProCentro: le vetrine del centro storico celebrano l’Italia, grazie agli allestimenti pensati e realizzati dai commercianti tifernati. Il Festival prosegue fino al 7 settembre coinvolgendo un po’ tutta l’Alta Valle del Tevere: nel programma di giovedì 24 agosto due appuntamenti. Il primo è un concerto inserito nel "Concorso nazionale Alberto Burri" per gruppi giovanili di musica da camera, giunto alla sua sesta edizione. La prova degli ensemble finalisti, selezionati dalla giuria tecnica, sarà aperta al pubblico e si svolgerà alle ore 18 nella Chiesa di San Domenico. Sempre giovedì, altro appuntamento alle ore 21 con la prima ‘trasferta’ a Sansepolcro nel Cortile di Santa Chiara per "Inquietudini ruggenti. Il primo colonialismo italiano". E’ questo il titolo della nuova produzione del Festival delle Nazioni insieme all’Associazione Culturale Laboratori Permanenti: una performance con testi a cura di Caterina Casini e Fabio Mangolini, sulla base della ricerca storica di Michele Casini che indaga gli anni dell’inizio del colonialismo italiano attraverso un viaggio tra i racconti dei coloni, la visione e la propaganda pubblica, i contrasti, le differenze, le storie di coloro che partirono. Le voci recitanti di Caterina Casini e Fabio Mangolini dialogheranno con le musiche in prima esecuzione assoluta composte da Mattia Novelli, che saranno eseguite da Paolo Vaccari ai flauti, Gianluca Piomboni ai clarinetti e Catherine Bruni al violoncello. Cristina Crisci