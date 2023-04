Nautilus, l’associazione sportiva compie 30 anni

L’associazione sportiva Nautilus compie trent’anni. Un traguardo che il presidente Dario Franquillo e il direttivo hanno intenzione di festeggiare con un ricco calendario di eventi. L’associazione è nata il 3 aprile 1993 ed è stata la prima associazione subacquea della città. "Già tre anni prima ci eravamo affacciati – racconta il presidente Franquillo – nell’affascinante mondo della subacquea, conseguendo il brevetto di primo grado Fipsas. Il tutto sotto la guida del compianto Leonello Meniconi, un istruttore dell’associazione Orsa Minore di Perugia. Lo scopo della Nautilus fu da subito riunire appassionati e divulgare l’amore ed il rispetto del mare. Iniziammo così ad organizzare immersioni ricreative sia in Italia che in tante località estere e corsi per il rilascio di brevetti. I primi tempi ci siamo avvalsi del grande indimenticato amico Giampiero Biondi. Fu lui a spingere, me e Maurizio Biagetti – continua Franquillo - ad intraprendere il cammino per diventare istruttori. Ogni anno, ininterrottamente dal 1993, abbiamo rilasciato brevetti e accompagnato con passione, dedizione e professionalità chi si affacciava a questa disciplina. Negli anni la Nautilus è cresciuta in professionalità". Per festeggiare il traguardo, Nautilus ha organizzato "Nautilando". Appuntamento il 18 giugno presso la piscina comunale di Foligno per una sorte di ‘Giochi senza frontiere’. "Si effettueranno delle competizioni semiserie. Parteciperanno gli amici dell’Associazione Orsa Minore, dell’Idra Sub di Perugia e Crazy sub di Gubbio", ha spiegato Franquillo. Al termine dei giochi acquatici, un momento conviviale per celebrare il traguardo della longevità e ricordare anche i tanti aneddoti e le tante imprese compiute dagli associati.