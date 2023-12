“Natività“, uno spettacolo teatrale itinerante tra gli angoli di Tuoro

Un inedito percorso teatrale tra religione, tradizioni popolari e antichi mestiere. E’ tutto pronto a Tuoro sul Trasimeno per la prima edizione di “Natività”, uno spettacolo teatrale itinerante scritto e diretto da Francesca Caprai, che vuole essere un viaggio tra religione, tradizioni popolari e antichi mestieri. E’ un teatro diffuso che parte dalla volontà di far rivivere una delle tradizioni più antiche e suggestive del paese nell’ambito delle festività natalizie con un percorso itinerante dove numerosi attori, tra professionisti, musicisti, artigiani e abitanti del luogo, mettono in scena il miracolo della Natività. Lo spettacolo si sviluppa all’interno dei luoghi più suggestivi e caratteristici del comune di Tuoro, con postazioni che si andranno ad animare di volta in volta, creando così per lo spettatore un’esperienza in grado di coinvolgerlo a 360°.

Il debutto di “Natività” è previsto per martedì 26 dicembre, con repliche il 30, e poi il primo gennaio, il 6 e il 7. Va in scena alle 17, alle 18 e alle 19, solo il 30 dicembre gli orari sono alle 19 e alle 20:30. Promosso dalla Pro Loco, lo spettacolo ha una durata di circa 40 minuti con partenza dal Teatro Comunale.

Si consiglia di arrivare almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio e visto che il percorso si snoda in strade semiboschive si suggerisce l’uso di comode calzature. Il biglietto costa 4 euro, ridotto 2 per euro per bambini e ragazzi da 4 a 13 anni, gratuito sotto i 4 anni. Informazioni e prenotazioni (consigliate) al numero 075.825220.

Per tutta la durata delle festività natalizie, è possibile godere della visione dell’albero di Isola Maggiore, una luce che risplende lungo la costa nord del Trasimeno e che può essere ammirata in maniera gratuita da più punti.

"Una tradizione – dice il vicesindaco Thomas Fabilli – che si era interrotta circa dieci anni fa, ma che è ripartita grazie ai volontari che si sono spesi per realizzarla, insieme alle Proloco di Tuoro e di Isola Maggiore e l’Amministrazione Comunale".