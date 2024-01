“Nati per la musica e per leggere“. Gli appuntamenti

Riprendono gli appuntamenti all’Albero di Tutti, centro per bambini e famiglie di Castel del Piano (via Elvira 46). Per la fascia di età 3-12 mesi, il percorso da gennaio a marzo prevede una serie di incontri che si terranno tutti i lunedì dalle 15-18. Dopo l’anteprima dell’8 gennaio si parlerà di esperienze dal programma “Nati per la musica e nati per leggere“ lunedì 22 e l’11 e 18 marzo. Per l’età 12-36 mesi, il percorso da gennaio a marzo propone, ogni mercoledì dalle 15 alle 18, esperienze dal programma Nati per la musica e Nati per leggere.