Natale Perfetto La fiera degli artigiani. Musica dalle terrazze e discomusic

Tantissime presenze in centro storico durante il weekend dell’Immacolata, grazie anche al pacchetto degli eventi festivi proposto da Comune e Consorzio. Ma il “Natale Perfetto“ (questo il nome ella manifestazione) non si ferma qui: infatti, dal 14 sono in arrivo numerosi stand con prodotti artigianali lungo corso Vannucci che si uniranno ai mercatini già presenti.

Il prossimo weekend partirà con la musica di Max Radio che trasmetterà in diretta dalla pista di pattinaggio in Piazza Italia, sabato DJ-Set, intrattenimento e animazione pronti a far divertire grandi e piccini dalle 15.30. Sabato e domenica torna anche “Musica in Terrazza“, vari artisti si esibiranno dalle terrazze di Corso Vannucci e Via Mazzini dalle 16 in poi! Domenica 17 torna la musica de “La Banda dei Babbo Natale”: le vie del centro sono pronte ad accogliere nuovamente la street band che ha tanto divertito i presenti nel primo weekend di Dicembre! Il 21 e 22 è la volta dei concerti Jazz lungo Corso Vannucci. Il 23 ancora la musica a fare da padrone: DJ Viceversa è pronto a far ballare tutti tra le note lounge di un DJ Set memorabile.

Intanto al Borgo Bello è partita l’iniziativa della spesa sospesa. Tanti saranno poi gli spettacoli e i concerti dedicati al tema della pace: "Abbiamo infatti chiesto agli artisti del nostro quartiere di proporci spettacoli teatrali, concerti, performance di danza - spiega la presidente dell’associazone Borgo Bello, Antonietta Alonge - che avessero come tema principale quello della pace e fratellanza. E la risposta delle associazioni culturali del quartiere è stata pronta e consistente: mai come quest’anno il nostro programma natalizio è stato ricco e diversificato, con offerte per tutte le età e tutti gli interessi".