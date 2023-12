Natale accende la città della Rupe. Al via il programma delle feste

Luci e shopping, il Natale di Orvieto si prepara ad entrare nel vivo in tutta la sua spettacolarità. Tante le iniziative del programma di “A Natale regalati Orvieto“ nel lungo Ponte dell’Immacolata, tra importanti anniversari, tradizioni, mercatini e mostre che catapultano la città nell’atmosfera delle feste. Oggi l’esplosione di luci e colori farà immergere la città nel clima natalizio che l’accompeagnerà fino alla Befana. Alle 18 si accenderanno in concomitanza il grande albero luminoso di 14 metri di altezza in piazza Duomo, l’albero di luce nel Pozzo di San Patrizio e i “palazzi magici“. L’illuminazione artistica quest’anno coinvolgerà oltre al palazzo del Popolo, il palazzo comunale, la chiesa e la Torre di Sant’Andrea in piazza della Repubblica, anche i tetti del quartiere medievale visibili da via Malabranca.

Per ammirare l’Albero di luce nel Pozzo di San Patrizio anche quest’anno ingresso gratuito oggi dalle 18 alle 19. Da oggin a domani è in programma anche il mercatino dell’artigianato che si terrà in via della Costituente e che si affiancherà al mercatino natalizio di piazza della Repubblica, già aperto dal 24 novembre e fino al 7 gennaio ogni giorno dalle 10 alle 20. In piazza della Repubblica è previsto anche l’arrivo di Babbo Natale e i suoi elfi nella giornata del 23 dicembre, a partire dalle 16. Per l’occasione le bambine e i bambini potranno consegnare direttamente a lui la loro letterina con i desideri da mettere sotto l’albero.