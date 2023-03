Nasconde due anelli nella bocca Denunciata per furto aggravato

Entrata in una gioielleria di cui era cliente, ha rubato degli anelli nascondendoli in bocca. E’ stata però scoperta e denunciata per furto aggravato dalla polizia una tunisina di 47 anni, incensurata e ritenuta insospettabile. Il primo marzo scorso in una gioielleria del centro la donna, cliente del negozio, aveva chiesto di poter visionare degli anelli, poi se ne era andata senza comprare niente. Il gioielliere, che si era distratto per rispondere al telefono, nel rimettere a posto i preziosi si è accorto del furto e ha presentato denuncia in Questura. Gli agenti hanno identificato la donna visionando le immagini delle telecamere di sicurezza, in cui la 47enne era stata ripresa nel nascondere due anelli in bocca.

I gioielli, del valore di diverse migliaia di euro, sono stati ritrovati in casa della donna e verranno restituiti al titolare del negozio.