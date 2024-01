Nasconde droga in casa e aggredisce i Carabinieri

PASSIGNANO SUL TRASIMENO – Da in escandescenze quando gli trovano la droga e aggredisce i carabinieri. All’alba di giovedì a Passignano sul Trasimeno, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Città della Pieve hanno eseguito una perquisizione domiciliare nel centro abitato ma nel corso delle operazioni, i militari sono stati minacciati e poi aggrediti fisicamente. Alcuni di loro, che hanno immediatamente bloccato l’uomo in escandescenza, contenendolo in totale sicurezza, hanno riportato lievi contusioni. Il tutto mentre in quella casa sono stati trovati circa 16 grammi di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 5 telefoni cellulari, il tutto nella disponibilità di un trentatreenne di origini nordafricane che a quel punto, ritenuto responsabile dei reati di violenza, minaccia e resistenza ad un Pubblico Ufficiale è stato tratto in arresto in flagranza e denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale di Perugia è stato convalidato l’arresto.