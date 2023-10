Nasce qui il “campo progressista“. Pd e M5S vanno al voto a braccetto

Sotto al Torrino della città della Quintana il “campo progressista“ c’è e continua a lavorare in vista delle comunali. Insomma il campo largo della sinistra prende piede, e non era affatto scontato. Se quanto avvenuto nelle elezioni amministrative di Terni sembra aver insegnato molto al centrodestra, anche il centrosinistra allargato pare aver imparato la lezione. A Terni, infatti, il centrosinistra e i Cinque stelle si divisero su tre candidati, pagando duramente e inevitabilmente in termini elettorali.

A Foligno invece la coalizione del 2019 (Pd, Foligno in Comune, Foligno 2030, Patto x Foligno), ora allargata al Movimento Cinque Stelle, va avanti insieme (pur con qualche fibrillazione) su programmi e nomi, tanto da aver messo nero su bianco in un documento alcuni paletti e, soprattutto, alcune scadenze. Un passo in avanti tutt’altro che scontato appunto. L’idea è quella di "arrivare alla condivisione di un candidatoa entro la prima settimana di novembre per chiudere questa fase. Immediatamente a seguire, con la presentazione pubblica del programma, della coalizione e del candidato".

Questione di conto alla rovescia, dunque, per il campo progressista. Delineato anche un primo identikit per il candidato, che dovrà essere identificato come un protagonista alla guida di una nuova fase e di una nuova stagione politica, rendendo palese e tangibile la svolta progressista e unitaria. Il ‘campo progressista’ folignate infatti insiste molto sul fatto che l’ampia coalizione sia un valore aggiunto, puntando su un programma politico studiato e che sarà aperto all’ascolto dei cittadini. Come proposta alla coalizione, era stato fatto da Foligno in Comune il nome di Diego Mattioli. Sul resto dei fronti, il fermento è inesorabilmente notevole viste le ’scadenze’ annunciate. . Il centrodestra veleggia verso la riconferma di Stefano Zuccarini (Lega) che dovrà essere vidimata comunque da un tavolo regionale, ma già ampiamente confermata. Il ragionamento è ora su come sarà composta la coalizione. Al centro c’è in campo Enrico Presilla, il candidato di Alternativa Popolare che a Foligno ha scelto di farsi rappresentare dall’avvocato Stefania Filipponi. C’è il gruppo di Foligno24. E poi in campo Moreno Finamonti, che si è già presentato in un’affollata serata al Politeama Clarici. La sua formazione si chiama "La voce di Foligno". Ribollono anche i social. Da qualche giorno è apparsa la pagina facebook di "Foligno alla luce del sole", quella che sembrerebbe essere una formazione politica che rilancia proposte e progetti. E solo l’inizio della campagna elettiorale ma le forze in campo cominciano a delinearsi, con l’accordo Pd-M5S che apre nuovi orizzonti politici.

Alessandro Orfei