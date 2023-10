Nasce la super-guida turistica tutta dedicata alla Val di Pierle

LISCIANO NICCONE - "Guida Alta Valle del Niccone e Val di Pierle", ovvero uno strumento prezioso per visitare una delle zone più belle per storia arte e natura tra Umbria e Toscana curata da Marcello Silvestrini. Presentazione domenica alle 17 a Lisciano Niccone nella sede della Pro loco in via dei Bringoli. Oltre a svelare le meraviglie nascoste, le tradizioni e il patrimonio storico e culturale delle valli del Niccone e di Pierle, il volume offre anche una panoramica degli agriturismi, negozi ed attività, rendendola una risorsa indispensabile per i turisti. Durante la presentazione, l’autore ed i patrocinatori condivideranno con il pubblico esperienze e storie raccolte durante la redazione della guida. Sarà l’occasione per scambiare idee, proposte e suggerimenti, per la valorizzazione del patrimonio locale. Per ulteriori informazioni contattare il comitato "Insieme per la Valle" al numero 333 205 3589