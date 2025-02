Nasce la nuova Consulta dello Sport. A Palazzo dei Priori la prima seduta: "Sosteniamo chi è rimasto indietro"

La grande determinazione dell’assessore comunale, Pierluigi Vossi, ha fatto sì che da venerdì a Palazzo dei Priori c’è una nuova consulta, quella dello Sport. Si è infatti ufficialmente insediata con una riunione nella Sala Rossa. A farne parte, oltre allo stesso assessore, sono tre membri designati dal Consiglio comunale, di cui due indicati dalla maggioranza ossia la consigliera Francesca Pasquino ed in rappresentanza del mondo dell’associazionismo Sauro Mencaroni, ed uno indicato dall’opposizione, ossia la consigliera Chiara Calzoni; Giuseppe Rinonapoli in rappresentanza dell’Università degli studi di Perugia in materia di medicina dello sport; Giancarlo Monsignori in rappresentanza degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal Coni; Aurelio Forcignanò, Mario Provvidenza e Rossano Mazzetti in rappresentanza del Coni; Gianni Luca Tassi in rappresentanza del Comitato Italiano Paralimpico e Lorenzo Bertinelli in rappresentanza dell’ufficio scolastico regionale.

I temi di competenza della Consulta riguardano l’elaborazione delle proposte e dei programmi della Giunta Comunale nel campo delle attività sportive e ricreative; esprime parere consultivo sulle linee di indirizzo delle politiche sportive dell’Amministrazione Comunale nonché sui programmi inerenti all’impiantistica sportiva; contribuisce alla programmazione di iniziative per la promozione della pratica sportiva in tutti i suoi livelli, allo sviluppo di iniziative sportivo-ricreative tendenti alla salvaguardia del benessere fisico e della salute dei cittadini e all’elaborazione dei criteri per l’utilizzazione degli impianti e dei servizi sportivi e ricreativi.

Vossi ha espresso soddisfazione per l’avvenuto insediamento della consulta, organismo ritenuto fondamentale per contribuire a raggiungere alcuni obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata, in particolare garantire l’accesso alle discipline sportive soprattutto ai soggetti in difficoltà, ossia diversamente abili, malati, indigenti.

A fornire un quadro dei principali interventi in tema di impiantistica sportiva in atto o prossimi è stato il dirigente Paolo Felici che è partito, fisiologicamente,dal significativo progetto per la riqualificazione dello stadio Curi (circa 7 milioni di euro. Pronti a partire i lavori per il recupero della palestra di Ponte Valleceppi nonché quelli per l’efficientamento energetico del palazzetto Pellini (un milione). L’efficientamento è in programma anche per il campo sportivo del Madonna Alta. Altra opera in atto riguarda la riqualificazione del palazzetto di San Sisto (conclusione a metà del 2025). Altre opere in cantiere riguardano le strutture di San Marco, Sant’Erminio e Fontignano, ma l’auspicio è di poterriqualificare anche altri impianti soprattutto a Pian di Massiano.