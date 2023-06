Nasce la nuova associazione ’Gubbio città europea’

A Gubbio nasce una nuova associazione, “Gubbio città europea”, che parte "all’insegna di una grande sfida, ossia quella del cambiamento della società in termini innovativi, in grado di creare nuove opportunità per la comunità locale, in ambito di lavoro, di sviluppo culturale, economico, sociale, ed in relazione alle opportunità variegate per le persone tutte e in particolare per i giovani di affermare e pianificare il proprio progetto di vita a Gubbio". Un obiettivo ambizioso e di rilevanza, ma che, stando al movimento, è più che fattibile grazie all’importanza che la città riveste in Umbria ma non solo e grazie alle risorse e alle qualità che Gubbio può offrire. Le idee non mancano: "Occorre favorire i luoghi e gli spazi di confronto e partecipazione – scrive “Gubbio città europea” – affinché le idee diverse siano un valore e non un problema, così come attivare percorsi di accompagnamento dei giovani alla partecipazione associativa, partendo da formazione ed educazione civica, che possa essere organizzata collaborando con le istituzioni". Tra le proposte viene auspicata la collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia al fine di ottenere un “percorso universitario di studio” sulla “Green Economy” con base a Gubbio, ma viene anche ricercata una "sinergia forte tra economia, agricoltura, salute e servizi ed urbanistica, per una gestione del territorio sana e giusta". Infine, viene rimarcata l’importanza di cooperare con i comuni della Fascia Appenninica e del Nord Est dell’Umbria, per creare una cosiddetta “Area Vasta”.