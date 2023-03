Nasce in Altotevere “La Valle del Signorelli“

Otto Comuni, una diocesi e oltre 20 musei dell’Altotevere insieme nel nome di Signorelli. Sarà attivato un biglietto ridotto che permetterà di visitare undici opere, dal primo aprile, giorno dell’inaugurazione, fino a dicembre: è il progetto che si sviluppa fra Rinascimento e arte contemporanea grazie alla presenza nel circuito anche dei Musei Burri. E’ stato firmato ieri mattina a Città di Castello il protocollo di intesa “La valle di Signorelli“ in occasione dei Cinquecento anni della morte. Tra le fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, in Altotevere si muovono due grandi del Rinascimento: Signorelli e Raffaello, per questo l’iniziativa aspira a mostra di vallata, che abbraccia le opere prodotte dai due artisti e dalla loro influenza sui committenti (la Pala di San Sebastiano e il ciclo di affreschi nell’Oratorio di San Crescentino a Città di Castello, la Deposizione nella chiesa di Santa Croce a Umbertide), ma anche sulle tracce dell’attivissima scuola di Signorelli che ha lasciato importanti attestazioni nel museo del Duomo, a Citerna, a Castello Bufalini di San Giustino, a Montone. Oltre a un biglietto agevolato per la mostra di Vallata, l’Altotevere proporrà un calendario congiunto di animazione culturale, rievocazioni storiche, eventi ispirati alla figura di Signorelli e proiettati nella contemporaneità di questo territorio a cui Burri, il maestro dell’informale ha lasciato i suoi tre musei. Il progetto, usando la rete interattiva Rim e i canali social collegati, ha fatto sì che comuni e musei predisponessero un calendario condiviso e un ingresso agevolato a tutte le strutture dove si trovano le opere, tra di loro distanti pochi chilometri, così da offrire un itinerario culturale circoscritto e ricco di arte, particolarmente adatto ai fine settimana e ai ponti lunghi.

"Luca Signorelli e Raffaello Sanzio: c’è un momento magico, alla fine del Quattrocento, in cui i due grandi artisti condividono senza mai incontrarsi la stessa città, le medesime strade, guardano lo stesso paesaggio, lasciando dietro di sé opere senza tempo. Quel luogo è l’Altotevere", dichiarano i firmatari del progetto in rappresentanza degli otto comuni coinvolti (c’era anche il sindaco di Cortona) della diocesi di Città di Castello e delle strutture museali. Per promuovere questa visita è stato realizzato anche un video, con i contributi di uno dei più grandi esperti di Signorelli, Tom Harry, e Bruno Corà, presidente della Fondazione Burri, perché in questa frontiera dell’Umbria, il Rinascimento convive con la Contemporaneità.

Cristina Crisci