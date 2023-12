Nasce il ’Pronto intervento sociale’

CITTÀ DI CASTELLO – Non lasciare indietro nessuno è lo spirito con cui nasce in Alta Valle del Tevere l’esperienza innovativa del "Pronto Intervento Sociale", un servizio aperto 24 su 24, per 365 giorni all’anno, che tenderà una mano a tutte le persone in grave difficoltà, per aiutarle ad affrontare e superare emergenze e imprevisti del vivere quotidiano. Una risposta di civiltà che si deve ancora una volta all’efficacia della rete socio-sanitaria tra pubblico e privato e alla sinergia tra istituzioni e forze dell’ordine. Il progetto è finanziato dal Fondo per il Piano Integrato di Attività e Organizzazione e ieri mattina c’è stata la firma del protocollo d’intesa triennale per l’attivazione del servizio con i rappresentanti della Legione Carabinieri dell’Umbria, del Commissariato di Pubblica sicurezza di Città di Castello, dell’Usl Umbria 1, della Cooperativa La Rondine, della Pubblica Assistenza Tifernate - Croce Bianca e dell’Asad. Una centrale operativa garantirà due operatori sempre reperibili-con il coinvolgimento di 20 persone messe a disposizione dagli enti del terzo settore . Disagio sociale, stati di indigenza, bisogni di tutela dei minori e degli anziani, ma anche situazioni di violenza sulle donne, fanno già parte della casistica su cui ha operato il servizio, che da maggio 2023 ha gestito 15 trasporti sociali e 13 prese in carico, con la novità dell’apertura di un canale di sostegno anche ai cittadini non residenti in Altotevere, le persone senza fissa dimora, alle quali è stato garantito l’alloggio per alcuni giorni, ma utile a superare l’emergenza. A segnalare al pronto intervento sociale le situazioni di particolare urgenza potranno essere solo Usl Umbria 1, carabinieri e polizia, che interagiranno con gli assistenti sociali e gli educatori del servizio per attivare gli interventi opportuni, sotto la regia dei Servizi Sociali comunali.