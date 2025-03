Nasce il comitato in difesa degli alberi: "Pronti a vigilare"

Nasce il Comitato orvietano a difesa degli alberi. In coincidenza con l’ultima tornata di drastici interventi di abbattimento di alberi nel centro storico, è nata l’esigenza tra privati cittadini di vigilare in modo attivo sul verde pubblico e privato. "L’esperienza di questi ultimi giorni sta portando alla luce falle del sistema di approccio generale alla materia da parte della pubblica amministrazione che non devono essere sottaciute. Alla luce di una normativa e di una giurisprudenza che si sono evolute a garanzia di una corretta gestione del patrimonio arboreo, constatiamo purtroppo un dato di approssimazione che va in controtendenza e rischia di tradursi ancora e sempre in un danno ambientale e paesaggistico molto grave – spiegano i promotori – tireremo le somme quando risulterà chiaro se il Comune di Orvieto ha mai chiesto il dovuto nulla osta della Soprintendenza per gli abbattimenti e se a fronte di ciascuno di essi, ne sono stati preannunciati 47, siano state fatte adeguate perizie". La responsabile del Comitato è Daniela Tordi.