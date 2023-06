Nasce “Foligno 24“ "Una lista per ripartire"

Azione e Civici X e Italia Viva si mettono insieme, in vista delle amministrative del 2024, e lanciano “Foligno 24 – Idee e innovazione“, una "lista di rinascita in una città vittima dello stillicidio politico e amministrativo che ha caratterizzato le ultime fasi di governo della nostra amata città". I protagonisti sono Filippo Coccia, coordinatore di Azione Foligno e portavoce del progetto, Patrizia Palmieri, coordinatrice di IV Foligno e Filippo Gentili, di Civici X Foligno. Tutti insieme si impegnano "nel costruire un’alleanza politica, fondata sulla partecipazione di giovani e non solo, uniti insieme per la costruzione della Foligno del futuro; per una città generativa e moderna, attrattiva delle migliori menti che ormai da anni sono in fuga a causa delle precarie condizioni e dell’overskilling che affliggono il nostro mercato del lavoro". Un matrimonio reso possibile grazie al fatto che le forze si riconoscono: "in una visione europeista lontana da populismo e sovranismo, in una metodologia politica incentrata su pragmatismo, capace di affrontare problematiche territoriali senza preconcetti ideologici; nella necessità del coinvolgimento della cittadinanza nell’elaborazione delle proposte per il futuro di Foligno".

Si conferma dunque il fermento delle forze politiche in campo in vista della primavera 2024. In quella occasione infatti Foligno, insieme ad una sessantina di comuni umbri (tra cui Perugia, ndr) andrà al voto per il rinnovo del sindaco e dei consigli comunali. A Foligno c’è già chi ha acceso i motori.