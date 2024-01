Nasce a Perugia la “Passeggiata di San Costanzo“

In occasione dei festeggiamenti per uno dei patroni di Perugia, San Costanzo, lunedì 29 gennaio la Galleria Nazionale dell’Umbria sarà straordinariamente aperta E per la prima volta lancia “La passeggiata di San Costanzo“ che si svolgerà tra la Galleria e l’Isola di San Lorenzo (realizzata in collaborazione con la Diocesi di Perugia-Città della Pieve) per valorizzare le tradizioni legate al santo patrono di Perugia, grazie a visite guidate alla scoperta delle iconografie delle opere conservate alla Galleria Nazionale e al Museo del Capitolo del Duomo, nel cuore dell’Isola di San Lorenzo in piazza IV Novembre. Un intermezzo, che si svolgerà nei locali della Biblioteca della Galleria, sarà dedicato al famoso torcolo, raccontato da Marilena Moretti Badolato e offerto a tutti i partecipanti, grazie alla collaborazione della Pasticceria Sandri.

La passeggiata si svolgerà in tre turni – alle 10, alle 16 e alle 17 – con appuntamento alla biglietteria della Galleria Nazionale, per una durata di circa un’ora e mezza. La prenotazione è obbligatoria scrivendo alla mail: [email protected], il costo di partecipazione è 10 euro (5 per i possessori dell’abbonamento annuale Gnu) e comprende l’accesso ai due musei, le visite guidate e un intervento dell’esperta Marilena Moretti Badolato sulla storia del torcolo.

La passeggiata rientra nella rete di collaborazioni a 360 gradi che il nuovo direttore Costantino D’Orazio ha messo tra i punti chiave del suo mandato quadriennale.