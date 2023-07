Nas, occhi sulla movida Controlli sulle rivendite di alimenti e bevande

In occasione di Umbria Jazz la gestione della sicurezza non ha riguardato solo l’ordine pubblico e la microcriminalità. Nei dieci giorni del festival musicale, che ha richiamato a Perugia migliaia di turisti, i controlli hanno interessato, infatti, anche le attività commerciali e in particolare ristoranti, bar, pizzerie al taglio, attività dove si somministrano cibo e bevande, con particolare attenzione per quelle su strada. In questo contesto, i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Perugia hanno ispezionato 12 attività ambulanti, segnalando all’azienda sanitaria locale i responsabili legali di 3 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei quali sono state evidenziate carenze igienico-sanitarie e strutturali.

Nel corso di uno di questi controlli specifici, sono stati sequestrati dieci chili di carne per mancata indicazione dei dati sulla tracciabilità e per la non corretta attuazione del piano di autocontrollo Haccp. Cinque in tutto le sanzioni amministrative elevate, per un importo complessivo di 5.500 euro. I controlli a Perugia in occasione di Umbria Jazz rientrano nell’attività disposta dal Gruppo carabinieri per la tutela della salute di Roma che ha coordinato l’attività dei 12 Nas del centro Italia. Sono state 160 strutture e aziende, tra discoteche e stabilimenti balneari, quelle verificate complessivamente.

Accertate violazioni presso 81 di esse (pari al 50% degli obiettivi ispezionati), dei quali 6 oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività a causa di gravi irregolarità igienico-sanitarie e strutturali che ne hanno impedito la prosecuzione del servizio. Sono state 101 in tutto le violazioni contestate, tra penali e amministrative, per un ammontare di 117mila euro. Circa la metà delle violazioni accertate sono risultate riconducibili a carenze igienico-sanitarie e strutturali di ambienti adibiti alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, spesso improvvisati o ampliati abusivamente rispetto alle previsioni o collocati in spazi ristretti e inadeguati. Sequestrati complessivamente di 1.350 chili di alimenti irregolari.

elleffe