“Narrazioni“ con la letteratura sudamericana

CASTIGLIONE - Domani nuovo appuntamento per "Narrazioni: storie, racconti, scritture", il format di libri e cultura lanciato dal Comune di Castiglione del Lago in collaborazione con la libreria "Libri Parlanti Books & Coffee" e la Biblioteca Comunale. Alle ore 17 a Palazzo della Corgna, si parlerà di letteratura sudamericana con lo scrittore colombiano Mario Mendoza che presenta in anteprima, collegato in streaming, il suo nuovo "La città estrema" edito da "Marotta e Cafiero" di Scampia. L’appuntamento sarà anche l’occasione per parlare di letteratura latino-americana con Giovanni Dozzini, scrittore e anima organizzativa di Encuentro, festival di letterature in lingua spagnola. Non a caso la casa editrice Marotta e Cafiero ha scelto "La città estrema" per avviare la nuova collana, "Le zanzare", dedicata alla figura di Mario Paciolla: sabato a Palazzo della Corgna saranno presenti i genitori di Mario per sostenere la ricerca della giustizia sul caso che ha coinvolto il loro figlio.