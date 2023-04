Narnia Festival, grande successo di primavera

Concerti sold out e pubblico entusiasta. Si è chiusa con grande successo la seconda edizione del “Narnia Festival Spring“, versione primaverile della manifestazione, sempre ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro (nella foto), con la direzione musicale di Lorenzo Porzio, direttore d’orchestra e compositore.

Il programma del festival, che ha coinvolto Terni, Narni e Amelia, ha spaziato tra vari generi musicali, dalla classica al pop fino alla musica di Ennio Morricone rivisitata in chiave jazz e ha abbracciato diverse forme artistiche ed espressive. Il concerto d’apertura nella cattedrale di Terni, con il forte messaggio di pace e speranza, ha visto la presenza dell’orchestra sinfonica Europa Musica. molto apprezzati gli appuntamenti più intimi, l’omaggio a Pino Daniele e Lucio Dalla al San Domenico-Auditorium Bortolotti di Narni con l’orchestra di ottoni e percussioni Abbrassh e la voce di Roberta Ammendola, e il concerto ‘Morricone in Jazz’ a Palazzo Petrignani di Amelia. Grande l’attenzione al sociale e in particolare all’emancipazione femminile con lo spettacolo “Donna Dea“ con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio.

"L’edizione Spring – commenta Cristiana Pegoraro –, di cui siamo molto soddisfatti, con tutti i concerti a ingresso gratuito, è una versione più raccolta, ma ripropone lo stile e una carrellata di tutti i generi che caratterizzano il Narnia Festival, pronto per la sua versione integrale in estate”. Cristiana Pegoraro e tutto lo staff del Narnia Festival sono già da tempo al lavoro per l’edizione 2023.