Narnia Festival, gli eventi I misteri del Requiem

Note e racconti a lume di candela per il Requiem di Mozart e i suoi misteri. Il “Narnia Festival“ di Cristiana Pegoraro mette in scena stasera uno dei suoi momenti clou, "Mozart Requiem – La composizione avvolta nel mistero…“, alle 21.30 nella chiesa di San Francesco: la voce narrante di Germano Rubbi racconterà i misteri che avvolgono questa composizione che non è stata scritta interamente da Mozart. Protagonisti saranno poi i solisti Tosca Rousseau soprano, Gabriella Aleo mezzosoprano, Lillo Bellomo tenore, Davide De Cristofaro basso, l’Orchestra Europa Musica diretta dal maestro Lorenzo Porzio e tre cori sotto al direzione del maestro Lorenzo Macrì: il Polifonico San Francesco d’Assisi di Terni diretto da Maria Cristina Luchetti, il Coro InCanto di Fara in Sabina diretto da Francesco Lupi e Giorgio Paris e Nova Chorale Eretina, diretta da Franco Tito.

Il Festival, in programma fino al 30 luglio, prosegue domani con l’evento medievale “Nella macchina del tempo“, diviso in tre momenti: alle 17.30 in Piazza dei Priori visita guidata al Museo MultiMedievale, alle 18.30, nella Chiesa di San Francesco il concerto di musica medievale con i musicisti del Campus di alto perfezionamento artistico del festival. Infine, alle 20, alla Taverna dell’Aquila Nera, in Piazza XX Settembre, cena medievale in costume. Spazio alla tradizione popolare, giovedì alle 21.30 al Teatro Manini con un nuovo spettacolo, quello dell’Orchestra Tzigana di Budapest che proporrà czardas, danze ungheresi e musica popolare. A seguire una degustazione di vini, E ancora, tutti i pomeriggi alle 18, in parallelo al cartellone principale, ci sono i concerti della serie ‘Classica Young’, in con giovani promesse del concertismo internazionale che hanno partecipato alle masterclass e ai programmi di formazione del festival. L’ingresso agli gli spettacoli è libero, con prenotazione obbligatoria: al 366.7228822; mail: [email protected]