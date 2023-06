Narni, Aperto lo Sportello Energia per Famiglie e Imprese

NARNI - Aperto a Narni scalo, dopo quello in centro storico, il secondo Sportello Energia del Comune, con l’obiettivo di sostenere famiglie e imprese. "Nel 2022 il progetto Sportello Energia è nato per offrire un servizio di informazione capillare sui temi energia e miglioramento della qualità dell’aria – spiega l’assessore comunale all’ambiente Giovanni Rubini _ , ponendo l’accento sui temi dell’efficientamento energetico degli edifici, della mobilità sostenibile e dell’uso corretto delle biomasse. Reali opportunità di risparmio attraverso un uso consapevole delle risorse energetiche ma anche segnalazione di bandi e di incentivi per una migliore qualità dell’aria e della vita, sono i servizi che verranno erogati anche allo Sportello di Narni scalo". Lo Sportello Energia è anche un valore aggiunto per lo sportello 4.0 che l’amministrazione ha attivato già dal 2021 per offrire ai cittadini servizi di pubblica utilità sia in presenza, come l’anagrafe, sia da remoto come i tributi, il sociale e i cimiteri. "Lo Sportello Energia allo scalo – sottolinea ancora il Comune _conferma la volontà di essere sempre più presente e disponibile verso il cittadino e le sue necessità".