Nafissi candidato di “Gubbio Futura“: "Promuovere lo sviluppo sostenibile"

Dopo incontri, confronti, dibattiti interni e un interessante sondaggio al quale hanno partecipato oltre settecento persone, che ha consentito di raccogliere proposte e opinioni per favorire lo sviluppo della città, è stata costituita la coalizione “Gubbio Futura”, composta da “Gubbio Città Futura”, “Gubbio Partecipa” e “Sinistra Democratica”, guidata da Leonardo Nafissi come candidato sindaco. Tre liste, si legge nel comunicato, "con caratteri ben definiti ma, allo stesso tempo, con grandi affinità dal punto di vista valoriale", incentrate "sul valore della persona e sulla riaggregazione della comunità". Una coalizione, spiega ancora la nota, aperta "al contributo delle forze civiche presenti nel campo progressista" con "l’obiettivo di essere un riferimento sul territorio per creare luoghi e occasioni costanti di incontro e partecipazione; per cercare insieme di organizzare, interpretare e rappresentare più efficacemente bisogni e aspettative dei cittadini e delle cittadine partendo da quelli dell’infanzia, dei giovani e delle persone con fragilità, con proposte concrete e che abbiano una chiara visione del futuro".

Per questo si è data "un articolato e rigoroso Manifesto dei valori ai quali dovrà essere ispirata l’azione collettiva delle singole forze politiche" nell’intento "di far prevalere sempre e comunque l’interesse generale e collettivo rispetto a quello individuale o di parte". In particolare "tutela dell’ambiente, del patrimonio artistico, paesaggistico, culturale e della promozione di uno sviluppo sostenibile; della solidarietà e dei diritti umani, il perseguimento del bene comune e giustizia sociale, delle pari opportunità, della sanità pubblica universale e della scuola pubblica universale. Un lavoro dignitoso e il valore dell’impresa quali elementi di sviluppo e progresso".

Per guidare questo articolato progetto civico, è stato scelto Leonardo Nafissi, per anni direttore nazionale dei Confidi, il sistema di garanzia italiano per il sostegno al credito delle Pmi (piccole e medie imprese), con una lunga esperienza professionale e di rappresentanza nel confronto e dialogo con Parlamento, Ministeri, Governo e Banca d’Italia. Nafissi nelle ultime regionali è stato candidato nella lista di Vincenzo Bianconi Presidente, riportando oltre 2100 preferenze. Con Nafissi sono sei i candidati a sindaco: Alessia Tasso, Rocco Girlanda, Vittorio Fiorucci, Francesco Della Porta, Gabriele Tognoloni.